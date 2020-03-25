تأمين احتياجات البلاد من الوقود حتى نهاية يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك حول الوضع الاقتصادي في البلاد حيث استمع الي تقرير من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي حول جهود وزارة المالية في رصد الموارد المالية لتوفير السلع الاستراتيجية .وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية إن وزير المالية اشار إلى انه تم التعاقد على شراء كميات كافية من الجازولين والبنزين وذلك لتأمين إحتياجات البلاد من الوقود حتى نهاية يونيو ،مؤكدا ان الدولة ستسعي لتوفير الاحتياجات لما بعد يونيو. ، موضحاً أن موقف القمح مطمئن حيث تم التعاقد مع مطاحن سيقا لتوفير ٤٥ ألف طن كما تم التعاقد مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير ٢٠٠ الف طن ،وفيما يتعلق بتوفير الكهرباء أكد وزير المالية توفير (٩٥٠) ألف دولار كانت مطلوبة لتوفير قطع غيار لمحطة بحري الحرارية حيث ستعود المحطة للعمل بطاقتها القصوى.