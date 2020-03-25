أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق25مارس2020 م

الخليج 365 : اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق25مارس2020 م في السوق السوداء العملة سعر الصرف دولار امريكي 124 جنيه ريال سعودي 31.00 جنيه درهم اماراتي 32.20 جنيها سعر الدولار الرسمي 55.0000 جنيه اليورو 128 جنيه الجنيه الاسترليني 140 جنيه ريال قطري 32 جنيه الجنيه المصري 7.20 جنيه

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