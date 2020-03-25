ضبط (13) سودانيًا متسللين من القاهرة عبر ولاية البحر الأحمر

التاريخ: 25-مارس-2020
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أعلنت السلطات الصحية بولاية البحر الأحمر ضبط (13) سودانيًا بمنطقة “شمال أربعات” جاءوا من القاهرة في طريقهم إلى بورتسودان في محاولة للتسلل ودخول السودان بطرق ملتوية من خلال معابر الولاية في الحدود الشمالية مع مصر رغم قرار إغلاق المعابر في إطار التدابير الاحترازية لمنع دخول فايروس كورونا إلى البلاد.
وأوضحت المدير العام للقطاع الصحي بولاية البحر الأحمر د. زعفران الزاكي بحسب سونا أن الجهات المختصة أخضعتهم لإجراءات الكشف الطبي وتأكدت من عدم وجود حالات إصابة أو اشتباه بينهم بفايروس كورونا.
وأوضحت أنها طالبت السلطات الصحية بحجزهم وفقاً لإجراءات الحجر الصحي بالولاية وكان قرار الولاية في ذلك أن يتم حجزهم في الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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