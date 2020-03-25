التاريخ: 25-مارس-2020
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نفى مصدر مسؤول بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية اليوم الأربعاء وجود أي اتجاه لإيقاف الصحف السياسية الورقية اليومية في إطار حملة درء جائحة كورونا.
وأضاف المصدر:لكن المجلس سينفذ القرار حال صدوره من اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا..
و أكد الأمين العام للمجلس المكلف الأستاذ محمد الأمين محمد عبد الله في تصريح ل”سونا” أن عدداً من الصحف الرياضية بصدد التوقف نسبة لتوقف النشاط الرياضي .
وذكر على صعيد آخر أن المجلس سيضطلع بدوره في إستخراج تصاريح مرور ليلية للصحفيين الذين تقتضي ظروفهم العمل ليلاً. .
يذكر أن عدداً من الدول العربية اتخذت قراراً بإيقاف الصحف ضمن تحوطاتها وإحترازاتها ضد جائحة كورونا
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الصحافة : ربما تتوقف الصحف الرياضية ولكن السياسية ستستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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