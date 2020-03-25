مجلس الصحافة : ربما تتوقف الصحف الرياضية ولكن السياسية ستستمر

نفى مصدر مسؤول بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية اليوم الأربعاء وجود أي اتجاه لإيقاف الصحف السياسية الورقية اليومية في إطار حملة درء جائحة كورونا.

وأضاف المصدر:لكن المجلس سينفذ القرار حال صدوره من اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا..

و أكد الأمين العام للمجلس المكلف الأستاذ محمد الأمين محمد عبد الله في تصريح ل”سونا” أن عدداً من الصحف الرياضية بصدد التوقف نسبة لتوقف النشاط الرياضي .

Advertisements

وذكر على صعيد آخر أن المجلس سيضطلع بدوره في إستخراج تصاريح مرور ليلية للصحفيين الذين تقتضي ظروفهم العمل ليلاً. .

يذكر أن عدداً من الدول العربية اتخذت قراراً بإيقاف الصحف ضمن تحوطاتها وإحترازاتها ضد جائحة كورونا

الخرطوم (أخبار الخليج 365)