تكدس للمسافرين وندرة في التذاكر بالميناء البري

رصدت وكالة السودان للأنباء تكدساً كبيراً للمسافرين بميناء الخرطوم البري وندرة في وجود البصات السفرية ، وذلك في اليوم قبل الأخير لإيقاف السفر إلى ولايات السودان المختلفة .

وإضطر البعض إلى كسر حظر التجول في يومه الأول للوصول إلى الميناء البري منذ الرابعة والنصف صباحاً ، وتعذر سفرهم نسبة لنفاذ التذاكر من منافذ البيع ، وعبر عدد كبير عن إستيائهم من الوضع في الميناء البري وسيطرة السماسرة على سوق التذاكر وإرتفاع سعرها الذي وصل على سبيل المثال إلى 2000 جنيه إلى مدينة الأبيض ,

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وتزامن وجود وفد سونا في الميناء البري مع وجود مؤسسة دوسة الخيرية تحمل شعار “مشروع دعم مواقع الحجر الصحي للسودانيين العائدين من الخارج لمنع إنشار كورونا” .

الأستاذ الباقر إبراهيم المدير التنفيذي للمؤسسة أوضح /لسونا/ الدعم المقدم منذ بداية إتجاه الدولة لتحريك المجتمع ، وقال إن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة الولائية وتقوم بالتوعية للمسافرين فضلاً عن معقمات وكمامات ومواد غذائية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)