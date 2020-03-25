تكدس للمسافرين وندرة في التذاكر بالميناء البري

التاريخ: 25-مارس-2020
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رصدت وكالة السودان للأنباء تكدساً كبيراً للمسافرين بميناء الخرطوم البري وندرة في وجود البصات السفرية ، وذلك في اليوم قبل الأخير لإيقاف السفر إلى ولايات السودان المختلفة .
وإضطر البعض إلى كسر حظر التجول في يومه الأول للوصول إلى الميناء البري منذ الرابعة والنصف صباحاً ، وتعذر سفرهم نسبة لنفاذ التذاكر من منافذ البيع ، وعبر عدد كبير عن إستيائهم من الوضع في الميناء البري وسيطرة السماسرة على سوق التذاكر وإرتفاع سعرها الذي وصل على سبيل المثال إلى 2000 جنيه إلى مدينة الأبيض ,
وتزامن وجود وفد سونا في الميناء البري مع وجود مؤسسة دوسة الخيرية تحمل شعار “مشروع دعم مواقع الحجر الصحي للسودانيين العائدين من الخارج لمنع إنشار كورونا” .
الأستاذ الباقر إبراهيم المدير التنفيذي للمؤسسة أوضح /لسونا/ الدعم المقدم منذ بداية إتجاه الدولة لتحريك المجتمع ، وقال إن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة الولائية وتقوم بالتوعية للمسافرين فضلاً عن معقمات وكمامات ومواد غذائية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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