وصول جثمان فقيد البلاد وزير الدفاع إلى مطار الخرطوم

التاريخ: 25-مارس-2020
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وصل جثمان فقيد السلام الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع وكان فى مقدمة مراسم الجنازة العسكرية رئيس مجلس السيادة الانتقالي والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي وأعضاء مجلس الوزراء وقيادات القوات المسلحة ووالي الخرطوم وقوى إعلان الحرية والتغيير وممثلي أسرة الفقيد ورموز وطنية
وتم إجراء مراسم استقبال عسكرية للجثمان بالمطار الحربي بالخرطوم
وبحسب سونا سيشيع الجثمان إلى مقابر الفاروق عصر اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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