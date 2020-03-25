السعودية تدعو السودان لعدم الدخول في التزامات بشأن الحج

طالبت وزارة الحج والعُمرة السعودية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، بعدم الدخول في أيِّ التزامات تتعلّق بحج هذا العام 1441هـ.

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ودعت وزارة الحج السعودية في خطابٍ مُوجّهٍ لمكتب حجاج السودان التابع لوزارة الشؤون الدينية عبر السفارة السعودية بالخرطوم بحسب صحيفة الصيحة، إلى التريُّث وعدم الدخول في أيِّ التزامات تتعلّق بالحج للموسم الحالي حتى يتّضح مسار جائحة “كورونا”.

ودعت للتواصل مع الإدارة العامة لمكتب شؤون الحجاج بوزارة الحج والعمرة السعودية حال وجود أيِّ استفسارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)