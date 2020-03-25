الإمدادات: تخزين الهايدروكس كلوركوين والاسترمايسين لمُواجهة “كورونا”

أكدت المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية د. عفاف النحاس، أن الكميات الموجودة من دواء مجابهة فيروس (كورونا) كافية لمواجهة المرض حال سجّلت وزارة الصحة حالات إصابة جديدة.

وأعلنت إيقاف بيع جميع الأدوية الخاصّة بعلاج المرض وتخزينها دون استخدامها لعلاج أمراض أخرى، وقالت بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّها تطمئن جميع المواطنين بأن الإمدادات الطبية تحتكم على كميات كافية من عقار الهايدروكس كلوركوين والاسترمايسين، وأضافت أن الإمدادات تعمل على توفر كميات من الأدوية الخاصة بـ”كورونا” من خلال المصنع الخاص بها.

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ونفت د. عفاف أن يؤدي إيقاف بيع علاج “كورونا” الذي يُستخدم في علاج أمراض مختلفة لتضرر المرضى الآخرين، وبرّرت ذلك بأن النسبة المُستخدمة في علاج الأمراض الأخرى قليلة مقارنة بمريض “كورونا”، واستشهدت في ذلك بمرض الروماتيزم، وقالت: “في حال لم نحتاج للدواء لعلاج كورونا ستُحال جميع الكميات لمرضى الروماتيزم”، وأضافت: “الكمية الكبيرة المتوفرة حالياً منه خصصت لعلاج كورونا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)