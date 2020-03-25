التاريخ: 25-مارس-2020
8 مشاهدة
قلّل الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن، من التفلتات التي وقعت على الحدود مع دولة إثيوبيا من قبل عصابات “الشفتة”، وقال “هي طبيعية تنشط كلما اقترب موسم الزراعة، ومن الضروري ترسيم الحدود أو نشر القوات بين الدولتين”، ونوه لوجود تنسيق بين الدولتين فيما يلي تلك التفلتات.
وقال عامر بحسب صحيفة الصيحة أمس: “تظل تلك المشاكل موجودة رغم التنسيق الأمني بين الدولتين”، وأضاف: “لن يتوقّف ذلك إلا بترسيم الحدود أو نشر قوات مشتركة”، ونوه إلى اللجان العسكرية التي تلتقي برصفائها في الجانب الإثيوبي، وأشار لوجود تفلتات في الحدود الأخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: لا بُدّ من ترسيم الحدود للحد من تفلتات “الشفتة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.