الجيش: لا بُدّ من ترسيم الحدود للحد من تفلتات “الشفتة”

قلّل الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن، من التفلتات التي وقعت على الحدود مع دولة إثيوبيا من قبل عصابات “الشفتة”، وقال “هي طبيعية تنشط كلما اقترب موسم الزراعة، ومن الضروري ترسيم الحدود أو نشر القوات بين الدولتين”، ونوه لوجود تنسيق بين الدولتين فيما يلي تلك التفلتات.

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وقال عامر بحسب صحيفة الصيحة أمس: “تظل تلك المشاكل موجودة رغم التنسيق الأمني بين الدولتين”، وأضاف: “لن يتوقّف ذلك إلا بترسيم الحدود أو نشر قوات مشتركة”، ونوه إلى اللجان العسكرية التي تلتقي برصفائها في الجانب الإثيوبي، وأشار لوجود تفلتات في الحدود الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)