عقب وفاة وزير الدفاع السوداني تعليق المفاوضات لمدة أسبوع

التاريخ: 25-مارس-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements أعلنت حركة العدل و المساواة تعليق المفاوضات الجارية حالياً في جوبا لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الأربعاء. ويأتي تعليق المفاوضات بعد وفاة وزير الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر الذي وافته المنية صباح اليوم بـ”جوبا” بحسب موقع السوداني، إثر علة مرضية لم تمهله طويلاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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