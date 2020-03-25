مجلس الوزراء و القوات المسلحة ينعيان وزير الدفاع

نعى مجلس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة و رئيس هيئة الأركان والسادة النواب وقادة القوات ومدراء الإدارات و كل منسوبي القوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر الذي وفاته المنيه فجر اليوم الأربعاء بجوبا.

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و قال مجلس الوزراء بحسب موقع السوداني، إن الفقيد بذل وقته وجهده وصحته من أجل الوطن، وأسهم من خلال موقعه كوزير للدفاع وكمفاوض عن حكومة السودان في وضع أسس الترتيبات الأمنيه لسلام دائم وشامل في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)