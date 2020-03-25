“السيادي” ينعى وزير الدفاع و يحتسبه شهيداً

يحتسب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة والنائب الأول لرئيس المجلس وأعضاء المجلس، عند الله تعالى وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر، شهيداً وهو يدافع ويكافح من أجل استقرار السودان وسلامه وعزته.

Advertisements

و أكد السيادي بحسب موقع السوداني، أن الفقيد ظل طيلة فترة حياته العملية مثالاً للبذل والعطاء والتفاني من أجل الوطن وعزته ورفعته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)