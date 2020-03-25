إغلاق مبنى وزارة العدل.. تعرف على الأسباب

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الأربعاء 25 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وكيلة وزارة العدل السودانية، سهام عثمان، عن إغلاق مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء تعقيم واتخاذ إجراءات احترازية صحية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشارت في تصريح لـ"وكالة السودان للأنباء" إلى أن الوزارة أصدرت مسبقا عددا من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وضمان عدم توقف العمل.
وأكدت أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، موضحة أن هناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بالإجراءات الاحترازية والتعقيم.
إلى ذلك، أفاد بيان لمستشفى الأبيض الدولي في الخرطوم بوجود حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بسيدة لم يسبق لها مؤخرا السفر، وقد توفيت بعد إدخالها للمستشفى وجرى أخذ عينات منها، وهي قيد الفحص.
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