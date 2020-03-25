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الأربعاء 25 مارس 2020
قالت القوات المسلحة السودانية، إن السلطات تباشر ترتيبات نقل جثمان وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إلى الخرطوم ليتم تشييعه بمراسم عسكرية رسمية.
وأضافت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن وزير الدفاع استشهد إثر ذبحة صدرية بدولة جنوب السودان، وهو يؤدي الواجب بمفاوضات السلام، لافتة إلى تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة.
وأوضحت أن الفريق أول ركن جمال الدين عمر، توفي صباح اليوم، بعد أن أكمل يومه أمس في المفاوضات بصورة اعتيادية حتى العاشرة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| جنازة عسكرية منتظرة لوزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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