الطاقة تكشف أسباب وجود فروقات في إنتاج ذهب سودامين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت وزارة الطاقة والتعدين، ممثلة في هيئة الأبحاث الجيولوجية – الذراع الرقابي لقطاع التعدين بالوزارة، أن فروقات إنتاج الذهب الخاصة بشركة سودامين والمتداولة في وسائل الإعلام غير دقيقة، وأوضحت أن الفروقات ترجع إلى مشاكل فنية متعلقة بمصنع معالجة مخلفات التعدين التابع للشركة، وذكرت أن المشكلات الفنية بالمصنع أظهرتها لجنة مراجعة طريقة الإنتاج بالشركة، وكشف مصدر رفيع بهيئة الأبحاث الجيولوجية أمس، حسب تصريحات صحفية صادرة من إعلام الوزارة أن الغرض من تكوين لجنة تقصي الحقائق بشأن شركة (سودامين)، معرفة طريقة الاستخلاص التي يتم استخدامها في الإنتاج لتحديد أسباب تدني الذهب المستخلص مقارنة بالمتوقع وليس التشكيك في أرقام الإنتاج، ولفت المصدر إلى أن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي غير دقيقة، وفي الأثناء، كشف تقرير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الإنتاج المرفوع لمدير عام هيئة الأبحاث بشأن موقف الشركة والتزامها بضوابط العمل والإنتاجية، عن وجود فروقات في الإنتاج الأخير وصلت إلى (2) كيلو، غير أن تقرير فتح الخلية والصهر والذي دفع به مدير شركة (سودامين) المقال مكي عمر صالح أوضح أن وزن الركائز قبل التجفيف بلغ (5595) جراماً وبعد الانتهاء من عملية الصهر أصبح وزن السبيكة (3505) جرامات بفاقد (2090) جراماً، وذلك بسبب أن الخام الذي تم وزنه قبل التجفيف عبارة عن مائع ثقيل رطب وبه كمية كبيرة من رواسب السلفايد، ومن المعلوم أن عملية أخذ وزن الركاز تتم بعد التجفيف، وأشار التقرير إلى أن ممثل الرقابة أرسل خطاباً إلى الشركة طالب فيه بتوضيح فني في فروقات الوزن، وتم الرد عليه بتقرير فني من مدير الإنتاج ومهندسي التعدين بالموقع، بجانب مراجعة عمل الكاميرات من قبل ممثل الرقابة والوقوف عليها، حيث كانت تعمل بكفاءة عالية ولم تسجل أي خروقات أو تلاعب أثناء عملية الحرق الذي يتم بحضور ممثل الرقابة الحكومية والأمن الاقتصادي، كما أوضح مدير الموقع طريقة عمل المفاعلات للمراقب، لجهة أن عدداً قليلاً من الشركات تعمل على التنقية والاستخلاص بهذه الطريقة، وأظهر تقرير مراقب الإنتاج أن كمية الخام المعالج خلال شهر فبراير، بلغت طناً من خام مخلفات التعدين نتيجة توقف المصنع لعدة أسباب، أهمها أن كمية الخام الوارد خلال فبراير، بلغت (2214) طناً من خام المخلفات والتي اعتبرها التقرير قليلة جداً تحتاج للمزيد من العمل من قبل الشركة حتى تضمن استمرارية العمل، وكشف التقرير أن إنتاج الشركة من الذهب بلغ (3505) جرامات، وأوصى المراقب بضرورة إلزام الشركة بحل مشكلة معمل التحاليل الكيميائية والتي تعتبر مهمة في قياس الإنتاج والذي بدأت الشركة في استجلاب بعض أدواته، بجانب إنشاء معمل لضبط الجودة.

ونادى رئيس مجلس جمعيات مهن الإنتاج الزراعي بضرورة رفع السعر التركيزي للقمح إلى 4 ألف جنيه للجوال زنة 100 كيلو.