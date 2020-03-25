تجار الخرطوم يتخوفون من فرض حظر التجول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى عدد من تجار السلع بأسواق الخرطوم تخوفهم من اتجاه الحكومة لفرض حظر التجول بجميع أنحاء البلاد للتصدي لفيروس كورونا لاعتماد فئات كبيرة من المواطنين في معايشهم على رزق اليوم باليوم .

وأكد أمين الغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب في تصريح لـ(السوداني) أمس ضرورة إصدار قرار بحظر التجول ولو جزئي خلال اليوم للتصدي لتفشي وباء كورونا، لافتاً للأثر السالب للحظر الكامل على الحركة التجارية والصيدليات، وتوقع تراجع القوى الشرائية خاصة بعد بدء المواطنين شراء كميات كبيرة من السلع الضرورية تحسباً لإعلان حظر التجول.

وأضاف تاجر إجمالي بسوق أمدرمان أن السوق يعاني من ركود وضعف الحركة التجارية وفي حال الإعلان عن حظر التجول بغض النظر عن فترته الزمنية سينعكس أثره على التجار بصفة خاصة لأن عليهم التزامات مالية وشيكات فمن أين يتم سدادها وتساءل عن كيفية تعويض التجار في حال وقوع خسائر، متوقعاً عدم تطبيق معظم المواطنين للحظر إذا نفذ خاصة وأنهم يعملون برزق اليوم باليوم، وتابع : الحال ” ماشي بالمباصرة ” .

وأشار تاجر بأم درمان فتح الله حبيب الله إلى أن الحكومة لن تقدر على حظر المحلات التجارية من التجول خاصة إلا في حال توفير سلع للمواطن خلال فترة الحظر.