لمواجهة “الكورونا” 240 مليون جنيه تبرعات النفرة الأولى لأصحاب العمل

الخليج 365 :
أعلن رئيس مجلس التسيير باتحاد أصحاب العمل، هاشم صلاح مطر، عن تبرعات بقيمة(٢٤٠) مليون جنيه، عقب تنظيم النفرة الأولى لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات، لمواجهة جائحة كورونا، وقال في تصريح صحفي أمس، إن الاتحاد سيواصل تنظيم المزيد من الحملات والنفرات، لحشد عضويته في الاتحادات القطاعية والولائية والغرف المتخصصة، من أجل تقديم الدعم المادي والعيني، بما يمكن الدولة من تجاوز هذه التحديات، وتابع “شهدنا فى نفرة أمس يوماً من أيام السودان الخالدة”، مشدداً على شراكة القطاع الخاص مع الأجهزة التنفيذية، وأضاف : الاتحاد سيتبنى رعاية منصة واحدة تجمع كل المبادرات المعنية بالقطاع الخاص، البالغة ٢٠ مبادرة لدعم الجهود الصحية، مشيراً إلى مساهمة الاتحاد بتقديم عيني كبير أسهم فى تجهيز جزء من مستشفى يونيفرسال، جبرة بكامل الملحقات، ليكون تحت تصرف اللجنة العليا للطوارئ.
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