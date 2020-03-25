الكبد الوبائي يهدد مسيرة لاعب أجنبي في الدوري السوداني الممتاز

الخليج 365 : ترددت أنباء من صحف اليوم في الخرطوم ان احد لاعبي الدوري الممتاز مصاب بالكبد الوبائي الكامل. وقالت التقارير الصحفية ان اللاعب يواجه الان شكاوى من ناديا هلال الفاشر وحي الوادي نيالا. في عدم أهلية مشاركتة في الممتاز وقالت صحف اليوم ان اللاعب من دولة جنوب السودان واجري الكشف الطبي في احدي المعامل الكبيرة فيالخرطوم والذي اثبتت إصابته بالكبد الوبائي.

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