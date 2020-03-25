“الحكم الاتحادي” تتسلم تقرير حصر ممتلكات “الوطني” بالنيل الأبيض

تسلم وزير الحكم الاتحادي دكتور “يوسف آدم الضي” المشرف على ولاية النيل الأبيض أمس بمباني وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بربك من مولانا “مصدق الصافي” رئيس لجنة تصفية وحصر ممتلكات حزب المؤتمر الوطني بالولاية والاتحادات المنضوية تحت لوائه، تسلم التقرير الخاص بحصر ممتلكات الحزب من سيارات ودور وأراضٍ وأثاثات. وشملت الممتلكات (22) سيارة و(9) دور للمؤتمر الوطني على مستوى المحليات التسع بالإضافة لعدد من الأراضي الاستثمارية .

وأشاد “الضي” بحسب صحيفة المجهر، بالجهود التي ظلت تبذلها اللجنة في حصر ومتابعة الممتلكات المتعلقة بحزب المؤتمر الوطني بالولاية ، مؤكداً أن لجنة إزالة التمكين التي تم تكوينها مؤخراً بالولاية ستباشر مهام هذه اللجنة لاستكمال الاستجوابات والتحقيقات الخاصة بالواجهات الحزبية للنظام البائد بالولاية والتي لم تخضع لعمليات محاسبة ومراجعة .

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من جهته، أشار مولانا “مصدق الصافي” رئيس لجنة حصر وتصفية ممتلكات حزب المؤتمر الوطني بالولاية إلى أن اللجنة استطاعت أن تؤدي الدور المنوط بها في حصر وتصفية ممتلكات حزب المؤتمر الوطني بالولاية من خلال متابعتها الميدانية بالمحليات المختلفة، مبيناً أن اللجنة وضعت يدها على كافة أصول الحزب والاتحادات التابعة له والحسابات الخاصة بتلك المؤسسات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)