مفاجأة غير متوقعة.. تهريب الوقود يحيل (5) متهمين لـ”الحجر الصحي”

ألقت الشرطة الأمنية بحلفا الجديدة القبض على خمسة متهمين بتهريب وقود بالقربة (23) إسكان حلفا الجديدة وهم قادمون من مصر إلى السودان وأحالتهم إلى الحجر الصحي للتحقق من فحص الكورونا.

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وكشفت مصادر أن الشرطة حصلت على معلومات بمحاولة تهريب متهمين للوقود من الأراضي المصرية إلى السودان وفور حصول الشرطة على المعلومة نصبت لهم كميناً وألقت القبض على خمسة متهمين يقودون ثلاث سيارات على متنها براميل وقود.

وبحسب صحيفة المجهر، فإن الشرطة وفور توقيفها المتهمين أحالتهم إلى الحجر الصحي لإجراء فحوصات “الكورونا” ودونت لهم بلاغات بالتهريب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)