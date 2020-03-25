اجتماع مشترك بين التجمع الاتحادي والحزب الشيوعي السوداني

أتفق حزبا الاتحادي والشيوعي على العمل المشترك من أجل تفعيل عمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ، وتقديم المساندة والدعم اللازم لها لإنجاز أهدافها.

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وأكد الحزبان في اجتماع لهما التأم امس بمقر الحزب الشيوعي بالخرطوم، بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة وحدة وتماسك كافة قوى الثورة من أجل مجابهة مخاطر ومهددات استقرار الفترة الانتقالية.

وشدد الحزبان على ضرورة حشد كافة الطاقات الحكومية والشعبية من خلف اللجنة العليا للطواريء المنوط بها مكافحة إنتشار فيروس كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)