تفاصيل جلد شاب في جريمة سرقة مرآة عربة

التاريخ: 25-مارس-2020
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قضت محكمة الخرطوم شمال الجنائية أمس حكماً بالجلد (40) جلدة لشاب تمت إدانته بسرقة مرآة عربة برادو. ووفقاً لقضية الاتهام أن الشاكي بموجب عريضة للنيابة أفاد بأنه موظف بأحد البنوك كان قد أوقف عربته أمام البنك وعند دخوله للمكتب نسى بعض متعلقاته الشخصية داخل سيارته، وعند عودته ضبط المتهم وهو يقوم بفك مرآة سيارته البرادو.
وعلى الفور بحسب صحيفة المجهر، ألقى القبض عليه واقتاده إلى قسم الشرطة مدوناً في مواجهته بلاغاً بالسرقة ليقدم للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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