سلمى سيد تطل في (شارعين ناصية)

تطل المذيعة سلمى سيد على جمهورها من خلال حلقة من برنامج “شارعين ناصية” الذي يعده ويقدمه الاعلامي محمد الطيب الامين على شاشة قناة سودانية 24 في شهر رمضان وستكشف سلمى خلال الحلقة الكثير من اسرار مشوارها الاعلامي بالاضافة الى الحديث عن اهم الاحداث في حياتها.

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ووفقا لصحيفة آخر لحظة سلمى ستطل يوميا على شاشة السودان الفضائية من خلال برنامجها الشهير “فن زمان” الذي توثق فيه لرواد الاغنية السودانية بمشاركة مجموعة من المطربين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)