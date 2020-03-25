من هو جمال الدين عمر وزير الدفاع السودانى الراحل

توفي صباح اليوم وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر بمدينة جوبا ،جنوب السودان، إثر ذبحة صدرية، أثناء حضوره مفاوضات جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح،والتي من المتوقع تعليقها، وأعلنت القوات المسلحة السودانية، ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم ليتم تشييعه بمراسم عسكرية رسمية.

وتولى جمال عمر ،الذي ينحدر من منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل (70 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم)، منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية منذ مارس 2017.وفي 15 أبريل، العام الماضي، قام رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بترقيته إلى رتبة فريق أول، ثم أصدر بعدها وتحديدا في 23 مايو الماضي، مرسوما دستوريا، عين بموجبه الفريق عمر، عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع في تشكيل أول حكومة انتقالية.

عُرف عُمر بأنه هادئ وقليل الكلام ولا يُفشي سرًا، حتى لقّبه زملاؤه في الجيش السوداني بـ”الصامِت” و”كاتم الأسرار”،

ترقّى عُمر إلى رتبة فريق أول في 15 أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان. وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية منذ مارس 2017.

Advertisements

وفي 23 مايو 2019، عُيّن عضوًا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسًا للجنة الأمن والدفاع بموجب مرسوم دستور أصدره البرهان، وذلك خلفًا للفريق الركن مصطفى محمد مصطفى الذي تقدم باستقالته لظروف صحية.

وفي 6 سبتمبر 2019 لم يكن بالأمر المُفاجئ في الأوساط السياسية السودانية تعيينه وزيرًا للدفاع، ثاني أرفع منصب في المؤسسة العسكرية بعد القائد العام، في الحكومة الانتقالية، لكونه واحدًا من بين أبرز وأقدم ضباط القوات المسلحة بالخدمة العسكرية.

حصل عمر على عدة أنواط وأوسمة، من بينها “نوط الواجب، نوط الخدمة الطويلة الممتازة، وسام الصمود، وسام الدفاع الذهبي، ووسام النيلين من الطبقة الأولى”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)