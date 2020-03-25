القبض على سائق أكسنت بحوزته (186) قارورة خمور بلدية

ألقت شرطة ومباحث شندي القبض على سائق عربة أكسنت وآخر بحوزتهما (186) قارورة خمر بلدية. وكشفت مصادر أن معلومة وردت إلى شعبة مباحث شندي بأن سائق عربة أكسنت برفقة آخر ينشطان في ترويج الخمور في المنطقة من شندي إلى محلية المتمة.

Advertisements

وفور تلقي الشرطة للمعلومة بحسب صحيفة المجهر، قامت بنصب كمين محكم في كوبري شندي المتمة وعند وصول العربة إلى الكوبري تم توقيفها وبتفتيشها عثر على الخمور في صندوق العربة وهي موضوعة في أكياس وعلى الفور تم اقتيادهما إلى قسم شرطة الأوسط حيث تم تدوين بلاغات في مواجهتهما بحيازة الخمور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)