هشام درماس: (أنا في حجر منزلي)

قال الفنان هشام درماس انه يعيش حالة حجر منزلي التزاما منه بتوجيهات وزارة الصحة للوقاية من وباء كورونا، مضيفا انه لا يغادر المنزل الا عند الضرورة القصوى، وان ذلك اتاح له فرصة مراجعة مسيرته الفنية والوقوف عند بعض النصوص الشعرية التي يأمل ان يقدمها في الوقت المناسب.

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وتمنى درماس في ختام حديثه بحسب صحيفة آخر لحظة، ان ينعم الله على البلاد والعباد بنعمة العافية والاستقرار وان تمر محنة كورونا دون ان نفقد احدا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)