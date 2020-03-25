قال الفنان هشام درماس انه يعيش حالة حجر منزلي التزاما منه بتوجيهات وزارة الصحة للوقاية من وباء كورونا، مضيفا انه لا يغادر المنزل الا عند الضرورة القصوى، وان ذلك اتاح له فرصة مراجعة مسيرته الفنية والوقوف عند بعض النصوص الشعرية التي يأمل ان يقدمها في الوقت المناسب.
وتمنى درماس في ختام حديثه بحسب صحيفة آخر لحظة، ان ينعم الله على البلاد والعباد بنعمة العافية والاستقرار وان تمر محنة كورونا دون ان نفقد احدا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر هشام درماس: (أنا في حجر منزلي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.