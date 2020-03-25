محاكمة لاعب المنتخب الوطني والمريخ “سيف تيري” وآخرين اليوم (الأربعاء)

من المنتظر أن تعقد محكمة جنايات الجريفات وأم دوم اليوم (الأربعاء) جلسة لبدء إجراءات محاكمة لاعب المنتخب الوطني ونجم المريخ “سيف تيري” الذي يواجه وآخرون تهمة الاعتداء ضرباً على نظامي مما سبب له الأذى الجسيم وذلك في أعقاب إضرام حريق بقسم شرطة التكامل بالحاج يوسف، وذلك إبان سقوط النظام السابق وقررت المحكمة جلسة من أواخر مارس لسماع إفادة المتحري وشهود الاتهام في الحق العام بعد أن تنازل الشاكي عن حقه الخاص مقابل تسوية مالية.

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وتشير تفاصيل البلاغ الأولية بحسب صحيفة المجهر، إلى أن الشاكي تقدم بفتح بلاغ بموجب جنائي أفاد في مضمونه أن المتهمين وبينهم “سيف تيري” اعتدوا عليه بالضرب أثناء منع متهمين من حرق قسم شرطة التكامل من الدخول أو الاعتداء على ممتلكاته.

وأشار الشاكي إلى أن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب مما سبب له الأذى الجسيم، وتم القبض على المتهم ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي المتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم ومن ثم أحيل ملف الدعوة للمحكمة للفصل فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)