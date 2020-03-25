محامي “الحاج عطا المنان”: موكلي برئ من تهمة الإبادة الجماعية

التاريخ: 25-مارس-2020
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دافع الأستاذ “السر مبارك” محامي الدفاع عن القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول “الحاج عطا المنان” والذي يقبع بسجن كوبر بأن موكله برئ من تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها له النيابة.
وقال “السر” في تصريح صحفي بحسب صحيفة المجهر أمس، إن تقرير جرائم دارفور الذي قدمه مولانا “دفع الله الحاج يوسف” الذي كلف بالتحقيق في جرائم دارفور لم يذكر فيه اسم موكله “الحاج عطا المنان”.
وأضاف “السر” أن الإبادة الجماعية كانت في ولاية غرب دارفور وأن موكله كان والياً على جنوب دارفور وأن موكله مدني وليس عسكرياً وأن الحروب تقوم بها الجهات العسكرية لا المدنيون، وذكر أنه دفع بمذكرة بهذا الخصوص للنيابة العامة للإفراج عن موكله أو تقديمه للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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