وليد زاكي الدين يعقم ايادي المارة في شوارع ام درمان

لفت الفنان وليد زاكي الدين الانظار وهو يشارك في حملة التوعية بالوقاية من فيروس كورونا حيث ظهر الفنان الشاب وهو يقوم برش ايادي المارة بشوارع موقف الشهداء بام درمان بالمعقم.

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كما حمل وليد لافتة بحسب صحيفة آخر لحظة، تحمل عبارة “اعمل حسابك”، شعار الحملة التي جاءت بمشاركة فاعلة من عدد من الفنانين ونجوم الاعلام والمجتمع، وليد ظل حضورا في كثير من المبادرات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)