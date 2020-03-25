غرفة البصات: حظر سفر البصات أحدث ربكة وسيتسبب في خسائر فادحة

وصف رئيس اللجنة التسييرية لغرفة البصات السفرية قرار إيقاف البصات السفرية اعتباراً من غداً “الخميس” بأنه قرار غير مفهوم لديهم.

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وقال عرش الدين لمصادر أمس، إن الغرفة لم يتم إخطارها بمنشور يمنع ذلك وإنما تلقوا الخبر من وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل عرش الدين “هل القرار يشمل كافة وسائل النقل من بصات، حافلات، دفارات، شرائح أم أنه قصد به البصات فقط؟”.

وأكد عرش الدين بحسب صحيفة السوداني، أن القرار أحدث ربكة لشركات النقل التي تزيد عن مائة شركة بعدد (3) آلاف بص، مؤكداً أن القرار يتسبب في خسائر باهظة للقطاع خلال فترة الإيقاف، وقال إن تلك الشركات عليها شيكات مجدولة للبنوك وشركات قطع الغيار والإسبيرات ويتم توريد الإلتزامات بصورة يومية بالبنوك بما يُعرف بالربط اليومي، لافتاً إلى أن الخسائر ستطال شرائح كثيرة منها السائقين و(الميكانيكية) وموظفي المكاتب وغيرهم، وطالب متخذي القرار بالتدخل الفوري وإعطاء مهلة من البنوك لأصحاب الشركات حتى لا يرمى بهم في غياهب السجون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)