الغرامة (90) ألف جنيه لسائق عربة لمخالفته قانون الطوارئ

التاريخ: 25-مارس-2020
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أصدرت محكمة النظام العام بالحاج يوسف عقوبة الغرامة “90” الف جنيه وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن لمدة “عام” ، وذلك في مواجهة سائق عربة ملاكي ضبط اثناء تهريبه لت “16” جالون بنزين بشرق النيل، وأمرت المحكمة بمصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، على خلفية ان الشرطة بمنطقة سوبا شرق النيل اشتبهت بعرية المتهم وتم توقيفه وبتفتيش العربة عثر على جركانات كبيرة معبأة بالمواد البترولية “بنزين” دون حصول المتهم لترخيص يسمح له بنقل المعروضات، وتم اقتياده الى قسم الشرطة، ودونت في مواجهته بلاغا تحت نص الامر “3” من قانون الطوارئ، الذي يمنع ويحظر تهريب السلع والمحروقات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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