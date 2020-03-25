التاريخ: 25-مارس-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة كشفت جولة لمصادر “الثلاثاء” بالسوق الموازي عن انخفاض في أسعار الدولار. وبلغ سعر شراء الدولار (124) جنيه و(125) للبيع مقارنة بـ(126) جنيه ليوم أمس الأول، فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي (31) جنيهاً و(32) جنيهاً للبيع. Advertisements وقال متعاملون مع السوق الموازي بحسب صحيفة السوداني، إن أسعار العملات الأجنبية تتراجع عند وفرة المعروض وتتصاعد عند الندرة وشح المعروض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العملات الأجنبية تتراجع أمام الجنيه بالسوق الموازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.