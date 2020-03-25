شرق النيل تتوعد المدارس الخاصة

التاريخ: 25-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة طالبت مدير ادارة التعليم الخاص بمحلية شرق النيل، درية محمد بابكر، المدارس التي لا تلتزم بالشروط ان تقوم بتوفيق اوضاعها في اقرب فرصة محذرة محذرة اياها بان عدم تطبيق المواصفات المرغوبة في انشاء المؤسسة التعليمية سيؤدي الى اغلاقها فورا دون تردد لانهم قد سئموا عدم حسم المخالفات، والتجاوزات الشروط، التي تم وضعها في هذا الخصوص. Advertisements وقالت درية بحسب صحيفة آخر لحظة: انهم بصدد تكوين لجنة خاصة باجراء مسح متكامل للمدارس الخاصة والقيام بحصر شامل ودقيق لها وضرورة توفيق اوضاعها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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