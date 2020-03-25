الأمم المتحدة تنفي ترحيل موظفها المصاب بـ(كورونا) خارج البلاد

التاريخ: 25-مارس-2020
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قال مكتب الأمم المتحدة الإعلامي في السودان إن الموظف الدولي الذي أصيب بفايروس كورونا لم يغادر البلاد وتجري رعايته تحت إشراف وزارة الصحة السودانية. ونفى المكتب الإعلامي للمنظمة في تصريح مقتضب بحسب صحيفة السوداني، أي مساع لنقل موظفها إلى خارج البلاد.
وقال “تعقيباً على أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجلاء موظف الأمم المتحدة الذي ثبتت إصابته بفايروس كورونا في 20 مارس، نفيد بأن وزارة الصحة تقدم رعاية كافية للموظف وأن حالته جيدة وفي تحسن. ويتوقع أن يتعافى تمامًا أثناء عزله في السودان”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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