حزب يجمد أنشطته ويوجه أعضاءه بالانخراط في مكافحة (كورونا)

التاريخ: 25-مارس-2020
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جمد حزب (قوى التغيير والإصلاح القومي) كافة أنشطته وانخرط في عمل وقائي ميداني لمجابهة وباء كورونا، بتوزيع الكمامات والمعقمات في الطرقات العامة والأسواق في العاصمة الخرطوم والولايات.
ووجه الحزب أعضاءه خاصة العاملين في الحقل الصحي لدرء الوباء الذي اجتاح العالم، لتجهيز المستلزمات الوقائية وتوزيعها على المواطنين مع تقديم جرعات توعوية تهدف إلى كبح جماح كورونا.
وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية ، أعلن الحزب فتح مقاره في العاصمة والولايات لوزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة منها في درء الوباء وأكد استعداده الكامل للتعاون مع الحكومة الانتقالية وكافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لمجابهة كورونا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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