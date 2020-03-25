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تأجيل صرف معاش شهر مارس الحالي

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التاريخ: 25-مارس-2020

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تأجيل صرف معاش شهر مارس الحالي

أعلن الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تأجيل صرف معاش شهر مارس الحالي في جميع منافذ الصرف المختلفة لموعد يحدد في أقرب مدى زمني، وذلك بعد إجراء التحوطات والترتيبات الصحية اللازمة في منافذ الصرف الخاصة بالمعاشيين والمستفيدين.

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وأكد الصندوق بحسب صحيفة السوداني، أن الخطوة تجيء إنفاذاً لسياسة الدولة الرامية للوقاية من انتشار فايروس “” وحفاظاً على صحة المعاشيين في القطاعين الحكومي والعام والخاص، معرباً عن ثقته في تفهم المعاشيين لهذه الخطوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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