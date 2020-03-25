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الكهرباء توقف التوصيلات الجديدة وتقلص ساعات البيع

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 25-مارس-2020

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الكهرباء توقف التوصيلات الجديدة وتقلص ساعات البيع

 

أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، تقليل ساعات العمل في منافذ بيع الكهرباء بمكاتبها من السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، مع استمرار خدمة بيع الكهربا عبر نوافذ الطرف الثالث طوال اليوم.

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وأشارت في تعميمي صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، الى اتخاذ التدابير اللازمة، وإجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس . و جاهزيتها لاستقبال بلاغات الطوارئ على مدار الـ “24” ساعة.

 

واكدت الشركة إيقاف جميع الأنشطة الخاصة بالدراسات الجديدة وتنفيذ الشبكات والتوصيلات الجديدة لضمان تقليل الازدحام بالمكاتب حفاظاً على صحة الزبائن والعاملين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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