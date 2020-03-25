الكهرباء توقف التوصيلات الجديدة وتقلص ساعات البيع

أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، تقليل ساعات العمل في منافذ بيع الكهرباء بمكاتبها من السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، مع استمرار خدمة بيع الكهربا عبر نوافذ الطرف الثالث طوال اليوم.

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وأشارت في تعميمي صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، الى اتخاذ التدابير اللازمة، وإجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا. و جاهزيتها لاستقبال بلاغات الطوارئ على مدار الـ “24” ساعة.

واكدت الشركة إيقاف جميع الأنشطة الخاصة بالدراسات الجديدة وتنفيذ الشبكات والتوصيلات الجديدة لضمان تقليل الازدحام بالمكاتب حفاظاً على صحة الزبائن والعاملين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)