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إجراءات احترازية صحية بوزارة العدل لجائحة كورونا

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الأربعاء 25 مارس 2020

أعلنت سهام عثمان وكيل وزارة العدل إغلاق برج الوزارة اليوم الاربعاء وذلك لعمل  تعقيم واجراءات احترازية صحية لمواجهة جائحة .

وأضافت في تصريحات صحفية، أن إجراءات التعقيم ستتم بالتعاون مع وزارة الصحة بطريقة علمية وصحيحة ومن ثم السماح للعاملين بمزاولة أعمالهم، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت مسبقًا عددًا من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات، لافتة إلى أنهم يعملون بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وعدم توقف العمل ومنعًا للازدحام.

وأكدت وكيل وزارة العدل أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، موضحة ان هناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بإلاجراءات الاحترازية والتعقيم.

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