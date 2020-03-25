الأربعاء 25 مارس 2020 يصل اليوم جثمان الفقيد الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع من عاصمة دولة جنوب السودان مدينة جوبا التى توفى بها فجر اليوم وسيشيع الجثمان الى مقابر فاروق بالخرطوم عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

وكان وزير الدفاع متواجدا بجوبا مترأسا ملف الترتيبات الامنية فى مفاوضات السلام الجارية هناك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان وزير الدفاع الواحدة ظهرا بمقابر فاروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.