وفاة وزير الدفاع السوداني بحوبا صباح اليوم

الأربعاء 25 مارس 2020

كتب الخرطوم- محمد امين

اعلنت القوات المساحة السودانية؛ وفاة وزير الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر في الساعات الاولى من صباح اليوم بمدينة حوبا عاصمة جنوب السودان.

Advertisements

وكان الفقيد يتراس الولد العسكري الحكومي للترتيبات الأمنية في المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة والحركات المسلحة.

واحتسب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة والنائب الأول لرئيس المجلس وأعضاء المجلس عند الله تعالى وزير الدفاع الفريق اول ركن جمال عمر محمد إبراهيم الذي اختاره الله تعالى الى جواره فجر اليوم بعاصمة دولة جنوب السودان شهيدا وهو يدافع ويكافح من اجل استقرار السودان وسلامه وعزته.

لقد ظل الفقيد طيلة فترة حياته العملية مثالاً للبذل والعطاء والتفاني من اجل الوطن وعزته ورفعته. ومجلس السيادة اذ ينعيه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا حسنا مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم السودان وشعبه، وأسرة الفقيد وزملائه وأصدقائه الصبر وحسن العزاء و “إنا لله وإنا إليه راجعون".