عابدون يوجه بتنفيذ قرار حظر التجوال وتطبيق عقوبات رادعة للمخالفين بولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن والي ولاية الخرطوم الفريق الركن “أحمد عابدون حماد” أن لجنة أمن الولاية عقدت اجتماعاً أمس بناء على قرار حظر التجوال، وقررت اللجنة تطبيق حظر التجوال بشكل كامل لكل الحركة والأنشطة الأخرى والتعامل بكل جدية مع المخالفين بتطبيق العقوبات الرادعة وأن الاستثناءات في منح إذن المرور إلا للضرورة القصوى حسب تقدير السلطة المختصة، مع منع التجمعات أثناء ساعات النهار من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً في كل المواقع بما فيها المطاعم وغيرها. وأعلن الوالي أن الدوام اليومي للموظفين والعمال بدواوين حكومة ولاية الخرطوم تقرر أن يكون بنسبة (50%) عدا الوظائف القيادية والإدارات المهمة، وعلى كل مدير وحدة توفيق أوضاع وحدته بما لا يؤثر على مصالح المواطنين، كما قررت اللجنة تكثيف أعمال صحة البيئة وزيادة أعمال الرش وإزالة المخالفات في الأسواق ومنع الأنشطة التجارية العشوائية وتكثيف التوعية والإرشاد وضرورة التعامل بجدية مع خطورة هذا الوباء، ودعا الوالي المواطنين للالتزام بحظر التجوال.

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