  أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الأربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء وفق ما جاء في نشرة بنك السودان المركزي :- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55,275 55,1375 الين الياباني 0,4938 0,4963 0,495 الجنيه الإسترليني 65,0195 65,3446 65,182 الفرنك السويسري 56,0652 56,3455 56,2054 الدولار الكندي 38,2646 38,4559 38,3603 الكرونة السويدية 5,4461 5,4733 5,4597 الكرونة النرويجية 5,0271 5,0522 5,0397 الكرون الدنماركي 7,9538 7,9936 7,9737 الدينار الكويتي 174,9364 175,8111 175,3737 الريال السعودي 14,6479 14,7211 14,6845 الدرهم الإماراتي 14,9754 15,0503 15,0128 الريال القطري 15,1099 15,1854 15,1477 الدينار البحريني 145,4257 146,1528 145,7893 الريال العماني 142,8571 143,5714 143,2142 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74,7776 75,174 74,9758 الدولار الحسابي (مصر) 4,6732 4,6823 4,6778 اليورو 59,3786 59,6754 59,527 المادة السابقة أحمد ربيع يكشف عن مخالفات شركة الموارد المعدنية المقالة القادمة عابدون يوجه بتنفيذ قرار حظر التجوال وتطبيق عقوبات رادعة للمخالفين بولاية الخرطوم

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