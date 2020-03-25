أحمد ربيع يكشف عن مخالفات شركة الموارد المعدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻛﺸﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪﺭﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻨﺤﻮ 8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺑﻴﻊ، ﻟـ »ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ« ﺃﻣﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ،ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺩﻳــﻮﺍﻥ ﺷـﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻓﺮﻳﻖﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ..

وأضاف: “الفريق الخاص بديوان شؤون الخدمة توصل إلى مخالفات خاصة بعهد لم تتم تسويتها تبلغ قيمتها 8 مليار جنيه، حيث كان يجب إرجاع هذه المبالغ خلال هذه 3 أشهر، وهذا لم يحدث”.

وأشار إلى أن اللجنة ضبطت مخالفات إدارية متعددة، بينها تعيين معظم العاملين بشهادات خبرة غير موثوقة، مستخرجة من جهات تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول.

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وقال ربيع إن لجنة التفكيك راجعت كافة الامتيازات والتصاديق الممنوحة للشركات المملوكة لنافذين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأشار إلى ارتكاب هذه الشركات مخالفات، كما اعتاد بعضها رفع تقارير نهائية تفيد بأنها خاسرة بهدف التهرب من سداد نصيب الدولة.

وأعلن ربيع عن انتهاء عمل اللجنة بالشركة الحكومية، حيث رفعت تقريرها إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وهي اللجنة التي تعمل على تنفيذ قانون التفكيك وإزالة تمكين النظام المعزول.

وقال ربيع إن لجنة التفكيك تدرس حاليًا التقرير الذي رُفع إليها.

وقال في سياق حديثه لـ “سودان تربيون”، إن اللجنة لا ترفع تقريرها لإدارة الشركة وإنما للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وهو ما قامت بفعله، وأشار إلى أن التقرير حوى كافة المخالفات التي ارتكبت في عهد النظام المعزول خاصة فيما يتعلق بالتعيين للوظائف.