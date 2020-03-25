أما آن لنا ان نعى ونتعظ ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من اخطر الأخبار المتداولة هذه الأيام فى مايخصنا كسودانيين تقرير منظمة الصحة العالمية عن التهديد الكبير الذى يشكله فايروس كورونا لبلدنا ، وبكل آسف مازلنا سادرين فى غينا غير مشتغلين بالتوجيهات الصحية والضوابط الواجب التقيد بها منعا من انتشار المرض لاسمح الله .

الخبر الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول خطورة الوضع الصحى فى السودان يقتضى التوقف عنده مليا واخذ الحيطة والحذر من انتشار وباء كورونا لاسمح الله.

يقول الخبر :

قالت منظمة الصحة العالمية ان السودان في وضع “الخطر” في مواجهة وباء كرونا، وارجعت ذلك لخطورة الداء وقدرات البلاد على الاستجابة لتفش واسع محتمل للمرض.

وذكرت المنظمة، أن النظام الصحي في السودان، ظل الاستثمار فيه لعقود طويلة محدودا، ويفتقر للكادر الطبي المؤهل، وضعف البنيات التحتية، والافتقار للمعدات والامدادات الدوائية.

واضافت ان نظام التغطية والرقابة الصحية يعاني ايضا ضعفا هيكليا ولا يغطي جميع البلاد، ولذلك سيتأخر كثيرا بين التحذير من المرض وتأكيد تفشيه.

واشارت الصحة العالمية لجميع الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لمواجهة كورونا.

وقالت في هذا الصدد انها انشأت مركزين للعزل لعلاج مرضى كورونا، إضافة لتخصيص المستشفيات العسكرية في العاصمة والولايات كمراكز للايواء والعلاج.

واغلقت الحكومة السودانية كذلك كل المدارس والجامعات والمعاهد الدينية، وكليات التعليم العالي لمدة شهر ابتداء من 14 مارس ، كما تم تاجيل امتحانات مدارس الاساس في كل الولايات حتى اشعار آخر.

وألغيت كل الاحتفالات والمعسكرات والمنافسات الرياضية وحظرت تجمعات الافراح والمآتم ، كما أتخذت بعض دواوين الحكومة والمؤسسات الخاصة اجراءات لتقليل الازدحام في مواقع العمل.

واشارت في هذا الصدد الى أن وزير الثقافة والاعلام اصدر تعميما يوم 16 مارس منح كل العاملين في وزارته اجازة حتى يوم 29 مارس واستثنى فقط من يتقلدون مناصب هامة .

وفي نفس اليوم اعلنت مفوضية العون الانساني الحكومية اجازة لمدة اسبوعين للعاملين في مركز الاجراءات المشتركة حتى يوم 31 مارس.

واتخذت سلطات السجون ومراكز التأهيل بدورها المزيد من الاجراءات والضوابط الصحية.

وقالت المنظمة ان الهدف الاساسي للاستجابة الدولية لوباء كورونا يهدف لايقاف انتقال الفيروس من انسان لآخر ورعاية المصابين بالمرض.

ودعت منظمة الصحة العالمية الشركاء لاستخدام نافذة فريدة في نوعها للعمل فورا لمساعدة كل البلدان لاكتشاف سريع للمرض وتشخيصه والحيلولة دون المزيد من انتشاره .

ان هذا الكلام الواضح من منظمة الصحة العالمية يعنى بشكل لا لبس فيه ان بلادنا مهددة بخطر كبير لاسمح الله ، ولابد ان نفهم

ذلك بشكل جيد ونعى ان بيدنا تجنيب بلدنا الانزلاق الى هذا الخطر العظيم فطالما كلنا نعلم انه لا وقاية ولا علاج من هذا المرض ، وان تفادينا الازدحام و التزامنا بالضوابط الصحية والتوجيهات الضرورية مهم جدا لحمايتنا من أنتشار كورونا فلنعمل على التقيد بها وصولا للسلام و ، وليحمى الله بلادنا من كل مكروه .