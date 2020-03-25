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طوابير ضخمة أمام محطات المترو في دبي في ظل قيود جديدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأ مترو دبي، اليوم الأربعاء، بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية في جميع محطاته لمنع انتشار فيروس .
وتراكمت طوابير ضخمة أمام محطات المترو اليوم، ما ترك بعض المواطنين في حيرة، حيث قالوا أنهم لم يكونوا على علم بالقواعد الجديدة.
وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن التباعد الاجتماعي يطبق الآن في عربات المترو، وأن عدد الركاب كان محدودا.
وأشارت هيئة الطرق والمواصلات، أن “كل قطار سيقتصر على 138 راكبا و 72 راكبا على كل ترام وسيقوم الموظفون بمراقبة عدد الراكبين”.
ومن التدابير أيضا، التقليل من استخدام السلالم الكهربائية والمصاعد. والمحطة التي شهدت طوابير طويلة اليوم هي محطة الرقة.

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