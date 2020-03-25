وزير الثقافة: إصابة (3) سودانيين بالإمارات والسعودية بـ”كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن سوداني قادم من دولة عربية، وتعتبر هذه الحالة هي الثالثة في البلاد.

وقال فيصل بحسب (وكالة السودان للأنباء) عقب جلسة مجلس الوزراء إن الحالة موجودة حاليا في العزل الصحي وهي لمواطن سوداني قدم للبلاد في الحادى والعشرين من مارس الجاري.

وقال إن الابلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته وهو أمر إيجابي حيث تم عزل المخالطين له وتم إبلاغ الدولة العربية التي قدم منها، مبينا أن هناك تعاونا بين السودان والعديد من الدول في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن كورونا.

وكشف فيصل عن أن هناك ثلاث حالات لسودانيين مصابين بفيروس كورونا خارج السودان منهم اثنان بدولة الإمارات وواحدة بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن السلطات والجهات المختصة تتابع هذه الحالات، موضحا أن الحالات الثلاث تجد رعاية طبية جيدة.

في السياق أعلن مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة الإتحادية د. بابكر المقبول أن المواطن قادم من دولة الإمارات ويتواجد حاليا بمدينة الخرطوم.

صحيفة السوداني