احالة (5) متهمين بتهريب وقود للحجر الصحي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت الشرطة الأمنية بحلفا الجديدة القبض على خمسة متهمين بتهريب وقود بالقربة (23) إسكان حلفا الجديدة وهم قادمون من مصر إلى السودان وأحالتهم إلى الحجر الصحي للتحقق من فحص الكورونا. وكشفت مصادر لـ(المجهر) أن الشرطة حصلت على معلومات بمحاولة تهريب متهمين للوقود من الأراضي المصرية إلى السودان وفور حصول الشرطة على المعلومة نصبت لهم كميناً وألقت القبض على خمسة متهمين يقودون ثلاث سيارات على متنها براميل وقود. وأوضح المصدر أن الشرطة وفور توقيفها المتهمين أحالتهم إلى الحجر الصحي لإجراء فحوصات الكورونا ودونت لهم بلاغات بالتهريب. المادة السابقة مجلس الوزراء ينعي رحيل وزير الدفاع المقالة القادمة مايك بومبيو يوجه “اتهاما خطيرا” إلى الصين بشأن فيروس “ مايك بومبيو يوجه “اتهاما خطيرا” إلى الصين بشأن فيروس “ كورونا ”!!

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