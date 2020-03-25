مجلس الوزراء ينعي رحيل وزير الدفاع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نعت الحكومة الانتقالية في السودان، رحيل وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر الذي توفي في مدينة جوبا –جنوب السودان- صباح اليوم، وهو ينافح عن سلام الوطن بجوبا في مفاوضات السلام .

نص البيان:

سم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) صدق الله العظيم

ينعي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الانتقالي بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع، والذي لقى ربه وهو ينافح عن سلام الوطن و استقراره في مفاوضات السلام بجوبا.

Advertisements

لقد بذل الفقيد وقته وجهده وصحته من أجل الوطن، وأسهم من خلال موقعه كوزير الدفاع وكمفاوض عن حكومة السودان في وضع أسس الترتيبات الأمنيه لسلام دائم وشامل في السودان..

رحمه الله وأحسن إليه وأنزله الجنان العليا، وخالص العزاء لأسرته وزملائه وللشعب السوداني

ولا نقول إلا ما يرضي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله