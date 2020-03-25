الجيش يعلن وفاة وزير الدفاع بذبحة صدرية في جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي وزير الدفاع السوداني الفريق جمال الدين عمر الأربعاء خلال مشاركته وفد حكومة بلاده في مفاوضات مع جماعات من المعارضة المسلحة، استضافتها عاصمة جنوب السودان جوبا. أعلن ناطق باسم الجيش السوداني الأربعاء وفاة وزير الدفاع الفريق جمال الدين عمر بذبحة صدرية مفاجئة أثناء مشاركته في مفاوضات بين الحكومة وجماعات معارضة مسلحة استضافتها جوبا عاصمة جنوب السودان. وكان عمر عضوا في المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي وحل محله مجلس السيادة الذي يدير شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية. فرانس24/ رويترز

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