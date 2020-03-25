مبادرة لمحاصرة كورونا.. شكرا ربيع يوسف

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى هذا الظرف الصعب الذى تمر به البلد والتخوف من اثار كورونا ، ومع الجهود الرسمية المعلن عنها للتصدى للمرض ان حل بديارنا – لا سمح الله – ، ظهرت مبادرة تستحق الاشادة بها وتنفيذها فورا ، ولابد ان يتبناها الجميع (رسميون وشعبيون ) ففيها فائدة كبرى ، وهى ستجنب بلدنا الاثار السالبة لانتشار المرض فى اوساطنا لاقدر الله .

المبادرة طرحها الأستاذ المسرحى واحد اوجه ومشاعل الوعى والثقافة فى سوداننا الحبيب الأستاذ المبدع ربيع يوسف الحسن ، وكل من له علاقة بالمسرح والحراك الثقافى عموما فانه حتما يعرف الأستاذ ربيع ، اضافة الى ان اخرين خارج هذا الاطار يعرفونه ، وكل هذا ليس مهما فالمهم التعرف على مبادرته الرائدة والعمل على تبنيها من الجميع ليعم الخير كل الناس ان شاء الله.

كتب الأستاذ ربيع على صفحته فى الفيس بوك مايلى :

مقترح أرجو أن يجد النقاش المطلوب :

حمى الله بلدنا وأهلنا من الكرونا والكيزان ووفق جهودنا الشعبية والرسمية في الوقاية والحماية.

مقترحي يتلخص في إجراء فحص طوعي نبادر به جميعا بالإضافة لقيام الجهات المعنية بفحوصات عشوائية في الأحياء والملمات بحيث يتم فحص أفراد متفرقين في الحي المعين ، وفائدة هذا المقترح هي إكتشاف حالات لا قدر الله قبل ظهورها وإنتقالها لآخرين في محيطنا الأسري والمجتمعي ، هذا مع التصدي لحملات الكيزان الرامية إلى إحباط الناس وإفشال حكومتنا الجبناها بثورتنا العظيمة.

انتهى منشور الأستاذ ربيع ومع اننا لاننوى التعرض لاشاراته السياسية بالغة الوضوح والتى لا يجامل أو يدارى فيها ، وعلى الرغم من اننا لسنا بصدد نقاش موقفه السياسى والحديث عن صحته من خطئه إلا اننا نقف مع كلامه الهام والمنتج جدا حول الفحص الذى نبادر إليه جميعنا والفحص العشوائى الذى يقوم به الجانب الرسمى على الناس ، نؤيد الفكرة وندعو اليها ونتمنى ان يسعى الجميع لتطبيقها فبها نحمى انفسنا ومجتمعنا من هذه الجائحة الخطرة .

وربنا يحفظ السودان واهله وسائر بلاد المسلمين وكل بنى الانسان من كل سوء .

شكرا الأستاذ ربيع يوسف الحسن وبارك الله فيك .